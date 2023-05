Home > Askanews > Processione religiosa in Andalusia contro la grave siccità Processione religiosa in Andalusia contro la grave siccità

Jaen (Spagna), 2 mag. (askanews) – La siccità in Spagna sta mettendo in ginocchio l’agricoltura e in particolare in Andalusia, dove non piove da mesi, è a rischio la produzione delle olive. Per questo nella cittadina di Jaen, dove le temperature hanno già raggiunto i 30 gradi nei giorni scorsi, si invoca l’aiuto dal cielo. I religiosi della confraternita “El Abuelo” hanno sfilato per il centro della città per chiedere la pioggia con canti e preghiere.

