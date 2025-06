Processo a Brescia: medico accusato di omicidio colposo per morte durante liposuzione

Un caso drammatico scuote Brescia: José Lizarraga Picciotti, un medico, è sotto processo per lesioni gravissime e omicidio colposo. Al centro della controversia c’è la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, avvenuta il 7 giugno scorso. La donna, 46enne, si era sottoposta a un intervento di liposuzione, che si è rivelato fatale.

Il caso in tribunale

Il processo è attualmente in corso a Brescia, e si concluderà il 26 settembre. Le testimonianze emergono, rivelando un quadro preoccupante. La signora Alcivar Chenche aveva denunciato il medico dopo aver subito due interventi: il primo a Roma e il secondo a Desenzano del Garda, dove il dottore tentava di correggere le complicazioni del primo intervento. I risultati però sono stati devastanti. “Mi ha rovinato, tra dolori ancora attuali e l’addome irriconoscibile”, ha dichiarato la donna, ora tragicamente scomparsa.

Dettagli inquietanti

La denuncia è stata accompagnata da dettagli raccapriccianti. L’avvocato Alessandro Pozzani, che rappresenta la famiglia della vittima, ha rivelato che il medico si era presentato all’intervento con una bottiglia di grappa da utilizzare come anestetico. Un episodio che solleva interrogativi inquietanti sulla professionalità e l’etica del medico. “Un’anestesia improvvisata, come può un professionista agire in questo modo?” si chiede Pozzani. Domande senza risposta affollano le menti di chi segue il caso.

Una comunità in attesa di giustizia

Il processo ha attirato l’attenzione di molti. La comunità è scossa e in attesa di giustizia per una vita spezzata. La testimonianza di Ana, ora un triste ricordo, è un campanello d’allarme per tutti coloro che si sottopongono a interventi di chirurgia estetica. Questo caso solleva interrogativi su quanto ci si possa fidare dei professionisti nel campo della salute e della bellezza. Un intervento che doveva migliorare la vita di una donna, invece le ha costato la vita.

Conclusioni aperte

Con il processo in corso, la vita di Lizarraga Picciotti è in bilico. La sentenza potrebbe avere conseguenze devastanti per altri medici nel settore. La comunità attende con ansia, e la domanda rimane: quali misure verranno adottate per garantire che tragedie simili non si ripetano? La storia di Ana Sergia Alcivar Chenche è un monito doloroso e ineludibile.