Processo Mark Caltagirone: Eliana Michelazzo si professa innocente

Si è svolta la prima udienza a carico di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per il caso Caltagirone. Tutto quello che c'è da sapere.

Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, ex agenti di Pamela Prati, sono state chiamate a rispondere del reato di sostituzione di persona nel processo che le vede imputate per il cosiddetto caso di Mark Caltagirone.

Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo

Mentre Eliana Michelazzo continua a professarsi innocente, l’altra ex agente di Pamela Prati, Pamela Perricciolo, avrebbe fatto richiesta di svolgere lavori socialmente utili durante il processo che la vede imputata per il reato di scambio di persona. Le due sono state denunciate dai genitori di un bambino che sarebbe stato utilizzato per interpretare Sebastian, il figlio del cosiddetto fidanzato fantasma dell’ex Stella del Bagaglino.

Al momento non è dato sapere quale sarà l’esito della vicenda, ma Eliana Michelazzo continua a sostenere di esser stata vittima della situazione e ha scaricato le responsabilità su Pamela Prati (che sarebbe innocente, a suo dire, solo al 50%) e Donna Pamela.

“Avrei voluto procedere già a partire da oggi perché sono nella ragione più totale. Pamela Perricciolo ha chiesto la messa alla prova, io non l’ho fatto. Fatevi una domanda e datevi una risposta.

Io voglio andare a processo per dimostrare che sono innocente”, ha dichiarato Eliana che, con le altre due donne, avrebbe interrotto ogni tipo di rapporto. In tanti si chiedono quale sarà l’esito del processo a carico delle due donne e se finalmente emergerà la più completa verità in merito alla vicenda, che è costata a Pamela Prati una serie di terribili figuracce nei salotti tv.