Procos, doppio Premio Felix per sostenibilità e governance

Milano, 17 nov. (askanews) – “Per Procos, azienda che opera nel settore farmaceutico, azienda chimico-farmaceutica che produce principi attivi da 80 anni, il premio Felix ha rappresentato un grande traguardo e grande motivazione e stimolo per le sfide future che ci attendono. Orgogliosi di averlo ricevuto quest’anno in maniera duplice, quindi sia per la sostenibilità economico-finanziaria e per le ESG nelle tematiche social e governance”.

Lo afferma Enrico Zodi, amministratore Delegato di Procos.

“L’innovazione per Procos consiste nello sviluppo di nuove tecnologie – spiega – Il nostro è un settore a elevate intensità di capitale, soprattutto in ambito ricerca e sviluppo e nuove tecnologie. In questo Procos è sempre stata all’avanguardia introducendo sia nuove linee di produzione, di sviluppo, di ricerca e associate a tecnologie sia analitiche che di sviluppo processo.

“La chiave di volta per Procos – prosegue – è stata l’ingresso nel gruppo internazionale giapponese CBC, evento che per noi ormai risale 20 anni fa, anzi il prossimo anno 2026 compiremo esattamente 20 anni da che entriamo in questo gruppo importante. Ci ha portato network, ci ha portato visibilità nei mercati più importanti del mondo e poi noi come sito produttivo abbiamo fatto il resto, abbiamo sviluppato una strategia basata sull’eccellenza, ci siamo posizionati e continueremo a posizionarci a un livello molto alto di servizio. Noi siamo in un tipico B2B e quindi prima del prodotto vendiamo il servizio”.

“Procos e il gruppo hanno sempre mantenuto le persone al centro e ogni singola strategia di sviluppo è sempre passata e passerà attraverso la crescita delle persone che lavorano presso di noi. Questa – ha concluso – è la vera linea di demarcazione, quello che farà la differenza anche nel futuro, perché poi alla fine le tecnologie possono essere sviluppate da chiunque, ma il fatto di crescere le persone che lavorano nel nostro organico è una peculiarità”.