Prodi bacchetta Schlein: "Pugno chiuso ok, ma anche cervello fine"

Perché e su cosa Romano Prodi bacchetta la segretaria del Pd Elly Schlein: "Pugno chiuso ok, ma anche cervello fine"

Romano Prodi bacchetta Elly Schlein sulla linea del nuovo Partito Democratico: “Pugno chiuso ok, ma anche cervello fine”. Il leader storico dell’Ulivo e “padre” dei dem insiste sulla linea non solo di piazza del partito ed invoca una veste più “riflessiva”. Prodi lo ha detto dagli studi de L’Aria che tira, su La7, confermando un suo giudizio sulla linea Schlein che è assolutamente positivo ma che non è immune da “rifiniture”.

Prodi bacchetta Schlein sul “pugno chiuso”

Il dato è che la Schlein ha ancora in “rodaggio” una macchina complessa e Prodi lo ha rilevato, spiegando: “Se mi piace il Pd di piazza? Purché non sia solo di piazza”. Insomma, il Professore lo ha detto chiaramente alla conduttrice Myrta Merlino, spiegandosi se possibile ancore meglio: “Va bene il pugno chiuso, ma al Pd servono anche un cuore aperto e un cervello fine“.

Il nodo irrisolto del programma comune

Ed alla domanda che introduceva il tema cruciale di un programma nel quale possa riconoscersi l’intero Pd Prodi ha chiosato in espressione, secondo alcuni media, ammettendo le difficoltà e lasciando intendere che tocca alla segretaria superarle. Il senso era un sibillino “e qua ti voglio”, che tuttavia il leader dem non ha mai fattualmente pronunciato.