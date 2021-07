Prodigal Son la prima puntata: trama, trailer, quando e dove vederlo, cast e episodi della nuova serie Netflix

Prodigal Son è una famosa serie americana. Scopriamo meglio di cosa tratta la serie e da quando sarà disponibile alla visione

Prodigal Son è una delle ultime serie che potrebbero essere salvate da Netflix, la multinazionale per lo streaming online. Scopriamo meglio la trama, il cast e da quando sarà possibile vedere Prodigal Son in chiaro.

Prodigal Son: la trama

I protagonisti di Prodigal Son sono Malcom Bright, ex profiler dell’Fbi che ora lavora come consulente della polizia di New York, e suo padre Martin Whitly.

Il rapporto è a dir poco complicato: Martin è in carcere, accusato di essere il serial killer “il Chirurgo”. A permettere il suo arresto era stato lo stesso figlio, che poi aveva deciso di non rivedere più il padre. Il ragazzo è poi stato cresciuto da Gil Arroyo, l’agente che aveva catturato suo padre, mentre la madre cadeva nel vortice dell’alcolismo e la sorella diventava una spregiudicata giornalista.

Padre e figlio si ritrovano quando un nuovo serial killer comincia a terrorizzare New York, con lo stesso modus operandi del Chirurgo.

Per capire allor la mente dell’assassino, Malcolm è costretto a parlare col padre, instaurando con lui una stretta collaborazione, che li porterà a riavvicinarsi.

Prodigal Son: il cast

Nel cast di Prodigal Son ci sono attori come Tom Payne, già visto in The Walking Dead), che interpreta i protagonista Malcolm Bright, mentre il padre è Michael Sheen, noto per Masters of Sex e Good Omens.

Nel cast anche Bellamy Young, famoso per Scrubs, Lou Diamond Phillips, nel ruolo del detecitve Gil Arroyo, e Halston Sage, che presta il volto alla sorella minore di Malcolm, l’ambiziosa giornalista Ainsley.

Prodigal Son: dove vederlo

Nata come serie Fox, e trasmessa dalla rete statunitense solo per due stagioni prima di essere cancellata, ora i fan chiedono a Netflix di salvarla, così a poter continuare la storia.

In Italia è stata trasmessa per la prima volta da Premium Crime, canale a pagamento, è poi passato in chiaro su Italia Uno e sul sito ufficiale di Mediaset.

Prodigal Son: da quando sarà disponibile

Su Italia Uno sarà possibile vedere questa serie a partire da mercoledì 14 luglio 2021, dalle ore 23.55, dopo Chicago Fire, con due episodi per ogni serata.

Sarà la serie TV perfetta per tutte le persone insonni che vogliono immergersi nella mente dei serial killer, pronte a capire cosa muove e i desideri e i pensieri di questi efferati assassini.