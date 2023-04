Prodotti per bar e ristoranti: di cosa ho bisogno per iniziare?

Prodotti per bar e ristoranti: di cosa ho bisogno per iniziare?

Prodotti per bar e ristoranti: di cosa ho bisogno per iniziare?

Tutto quello che devi sapere e i prodotti consigliati per poter iniziare la tua attività in un bar e/o ristorante.

È possibile che siate in una fase di preparazione per l’apertura di un nuovo bar o ristorante, o che si tratti semplicemente di una ristrutturazione di un’attività attuale e che vogliate ottenere delle nuove conoscenze sui prodotti per bar e ristoranti.

In ogni caso, cercheremo di illustrarvi i prodotti di base di cui un bar o un ristorante ha bisogno per avviare la propria attività.

La prima cosa da chiarire è il tipo esatto di attività che vogliamo intraprendere, poiché probabilmente non avremo bisogno delle stesse cose per una pizzeria o per un bar cocktail.

Se la vostra scelta è la seconda, diamo un’occhiata a ciò che vi serve per avviare la vostra attività di cocktail e assicurarvi che sia completamente equipaggiata con tutto ciò che vi serve.

Che cosa non può mancare in un cocktail bar?

Ovviamente, gli shaker per cocktail saranno il nostro principale strumento di lavoro e meritano di essere considerati una priorità per la qualità e non per la quantità.

La scelta di un buon shaker professionale garantirà ai nostri barman di lavorare comodamente e di ottenere un risultato professionale.

Esistono diversi tipi di shaker per cocktail e sarebbe consigliabile averne almeno uno per modello, in modo da poter soddisfare tutte le esigenze.

– Shaker Standard

– Shaker Manhattan

– Shaker elettrico

– Shaker francese

– Shaker Boston

Una volta scelti i nostri shaker per cocktail, ci sono altri prodotti che possono arricchire il nostro bar e che ci offrono l’opportunità di offrire molti altri prodotti differenti.

Alcuni esempi di attrezzature per la ristorazione che possono essere utili nel nostro bar cocktail sono:

Macchina da caffè espresso

Gustare un buon caffè è qualcosa che piace a chiunque, soprattutto in Italia.

Avere una buona macchina da caffè ci aiuterà non solo a poter offrire questo servizio e ad aumentare le nostre entrate, ma anche a offrire un prodotto di qualità e dei risultati.

Macchina caffè automatico Macchina caffè automatico

Per gustare un buon caffè, è opportuno macinare la miscela di chicchi di caffè al momento, per cui sarà estremamente utile avere un macinino automatico che vi permetta di avere il vostro caffè appena macinato in qualsiasi momento.

Spremiagrumi automatico

Avere un buon spremiagrumi automatico è un ulteriore vantaggio per la nostra attività, che ci permetterà di offrire spremute naturali sempre fresche o di preparare deliziosi cocktail con succo d’arancia naturale.

Il risparmio di tempo con uno spremiagrumi avrà un impatto diretto sulla nostra attività, dandoci più tempo per occuparci dei nostri clienti o di altre attività lavorative.

Refrigeratore di tazze e bicchieri

Vi immaginate di poter servire i vostri bicchieri e cocktail ben freddi?

Non c’è bisogno di immaginarlo: con un refrigeratore per bicchieri, possiamo servire le nostre preparazioni in un bicchiere molto freddo all’istante.

Base di bevande per cocktail

L’ordine è senza dubbio un altro dei punti di forza di questa attività: tenere tutto in ordine ci aiuterà a localizzare i diversi elementi e, quindi, a essere più veloci e produttivi.

Avere un vassoio per cocktail dove tenere organizzato tutto il materiale di lavoro e gli ingredienti è una buona scelta.

Frullatore professionale

Sia per preparare i nostri cocktail con frutta fresca che per offrire una varietà di altri prodotti come i frullati di frutta naturale, un frullatore professionale è uno degli strumenti che non deve mancare nella nostra attività e che ci aiuterà in molte occasioni, è facile, veloce e versatile.

Questi sono alcuni degli strumenti di base che aiuteranno la tua attività ad essere completamente attrezzata, ovviamente a poco a poco acquisirai nuovi prodotti che facilitano il lavoro quotidiano dei locali.