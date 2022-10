Produrre di più consumando meno: impegno green di Heineken Italia

Milano, 25 ott. (askanews) – Produrre di più e consumare di meno. Il titolo del report di sostenibilità 2021 di Heineken Italia è più di una dichiarazione di intenti. E’ la sintesi degli obiettivi raggiunti lo scorso anno attraverso investimenti e azioni concrete lungo tutto il processo produttivo. A fronte, infatti, di una produzione cresciuta del 32% dal 2010 a oggi, parliamo di 1,7 milioni di ettolitri di birra in più, Heineken nel nostro Paese è riuscita a ridurre sia le emissioni che il consumo idrico migliorando la performance ambientale:

“Noi come azienda – ci ha detto Leo Gasparri, Sustainability manager Heineken Italia – vogliamo produrre sempre più birra ma vogliamo farlo in un modo sempre più sostenibile.

Dal 2010 a oggi abbiamo risparmiato 9 milioni di ettolitri di acqua che è quello che consumano 4,5 milioni di Italiani in un giorno per lavarsi bere e cucinare ma abbiamo anche lavorato in termini di riduzione delle emissioni: abbiamo risparmiato 17 milioni di kg di CO2 in 12 anni Questo è l’impatto positivo che ha un bosco di 9 chilometri quadrati”.

Concretamente ridurre le emissioni e i consumi di materie prime significa rivedere i processi produttivi, investire in innovazione, costruire cultura della sostenibilità.

Il caso dell’acqua, che per un birrificio è una risorsa fondamentale, è emblematico in Heineken Italia: in 12 anni i consumi sono scesi del 42% per ogni ettolitro di birra prodotto. E questo grazie a interventi come quello che ci racconta Gasparri:

“Noi avevamo una macchina che per togliere quel pochino di aria che c’è quando si mettono i tappi alle bottiglie utilizzava acqua; l’abbiamo sostituita, abbiamo investito e adesso abbiamo un macchinario che invece di utilizzare l’acqua utilizza aria compressa e in questo modo riusciamo a risparmiare centinaia e centinaia e centinaia di litri d’acqua”.

Nel caso dell’approvvigionamento dell’energia elettrica, gli investimenti in sostenibilità fatti negli anni oggi si sono rivelati lungimiranti. Il solo birrificio di Massafra è il secondo al mondo per numero pannelli solari installati e per energia fotovoltaica generata:

“In tutti i birrifici, in tutti gli uffici, in tutti i depositi la nostra energia elettrica deriva da fonti rinnovabili. Quello che noi facciamo è avere un approccio che ha due due strade: quella di ridurre i nostri consumi e cambiare, trasformare il modo di approvvigionarsi in questo caso di energia elettrica”.

Sostenibilità significa anche responsabilità sociale. E per un’azienda che produce birra sensibilizzare a un consumo responsabile è un tema chiave:

“Heineken – ha detto Gasparri – ha sempre investito per promuovere un consumo moderato e responsabile. Come l’ha fatto? lo fa in un modo particolare, quello di mettere la potenza del brand Heineken al servizio della promozione del consumo responsabile. Ogni anno il brand Heineken ha l’obiettivo di investire il 10% del proprio budget media per promuovere campagne sul consumo responsabile. Noi in Italia abbiamo voluto fare di più e l’anno scorso abbiamo investito invece che il 10 il 24% del budget media del brand Heineken e abbiamo raggiunto 32 milioni di contatti in tutta Italia con le nostre campagne sul consumo responsabile”.