Prof accoltellata, Valditara: misure contro criminalità giovanile

Milano, 25 mar. (askanews) -“Il governo ha approvato importanti misure per combattere la criminalità giovanile, devono essere ora rapidamente licenziate anche al Parlamento. Abbiamo avviato percorsi di educazione al rispetto fondamentale, fra breve entrerà in funzione anche l’assistenza psicologica per tutti i nostri studenti, dobbiamo anche riflettere sull’uso dei social che sono sempre più devastanti”. Così il ministro dell’Istruzionee del Merito Giuseppe Valditara, nel giorno in cui uno studente delle medie ha accoltellato una insegnante fuori da scuola, ferendola gravemente. “Quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente – ha sottolineato il ministro in una nota – Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani”.”Ho parlato con l’ospedale di Bergamo: l’insegnante non è fortunatamente in pericolo di vita”, ha aggiunto Valditara.