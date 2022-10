Prof aggredito in classe dopo una nota, arrestato un parente della studentessa

Provvedimento del gip dopo che un "prof" è stato aggredito in classe lo scorso 23 settembre dopo una nota, arrestato un parente della studentessa

Arriva da Bari la notizia di un “prof” aggredito in classe dopo una nota, aggressione per la quale è stato arrestato un parente della studentessa. I media spiegano che un 34enne è ai domiciliari accusato della violenza su un docente dell’istituto Majorana.

I fatto sono del 23 settembre e la vittima è il professor Vincenzo Amorese. Il docente ha denunciato una aggressione a scuola scaturita da un provvedimento disciplinare. La “nota” era stata applicata ad un’alunna parente dell’uomo arrestato oggi, il padre della ragazzina.

Prof aggredito in classe dopo una nota

A suo carico una ipotesi di reato suffragata da indagini di polizia per lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Ma cosa era successo? A fine lezione il professor Amorese si stava spostando in un’altra classe ma era stato intercettato dal suo aggressore che “si sarebbe introdotto con prepotenza nella scuola in compagnia di un complice non ancora identificato”. In corridoio l’uomo avrebbe minacciato il docente per poi prenderlo a schiaffi. La polizia spiega che “l’uomo dopo aver superato prepotentemente l’ingresso della scuola, in compagnia di un complice, intimava al professore di uscire, incurante della presenza degli altri alunni”.

L’alunna e le calunnie sul docente

Dopo le rimostranze degli alunni presenti i due si erano allontanati e il docente era stato refertato con lesioni sul volto guaribili in sei giorni. Le indagini sull’aggressione sono sfociate in una ordinanza del gip dietro richiesta della procura. Nell’atto si legge che il docente aveva rimproverato la ragazza “perché era entrata alla seconda ora senza permesso”. La sua reazione aveva innescato il provvedimento mentre secondo alcune testimonianze l’alunna invitava alcune amiche “a dire che il docente ha l’abitudine di guardare il fondoschiena delle alunne”.