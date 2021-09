Una prof in possesso di tampone negativo è stata respinta da scuola poiché priva di green pass funzionante: sono dovuti intervenire i Carabinieri.

All’istituto Mattei di Fiorenzuola d’Arda, comune in provincia di Piacenza, si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri poiché la preside si è rifiutata di far entrare una docente provvista di tampone negativo. Grazie all’intervento dei militari a quest’ultima è stato permesso di entrare a scuola.

Prof con tampone negativo

I fatti si sono verificati durante la prima settimana di settembre. La donna, che ha liberamente scelto di non sottoporsi al vaccino anti Covid, si era sottoposta ad un test molecolare per evitare problemi all’accesso all’edificio scolastico. Il tampone era risultato negativo, ma la docente non aveva ricevuto in tempo il codice del green pass temporaneo valido per 48 ore e si era così presentata a scuola con il solo certificato di negatività firmato dal medico.

“Secondo la preside, non era sufficiente. Anche altri operatori del Mattei, non intenzionati a vaccinarsi si trovano nella mia stessa situazione“, ha raccontato. La dirigente non ha infatti voluto farla entrare in classe perché formalmente sprovvista di certificato verde, motivo per cui la donna ha chiamato i Carabinieri.

Prof con tampone negativo: intervengono i Carabinieri

“Non è successo nulla di grave, la situazione si è stemperata subito“, ha affermato la preside Rita Montesissa.

Con l’intervento dei militari la docente ha infatti ricevuto l’ok delle forze dell’ordine ed è potuta entrare tranquillamente in classe.