Prof di storia diventa una star di OnlyFans: “I papà degli alunni miei primi fan”

Prof di storia diventa una star di OnlyFans dopo essere stata cacciata da scuola su insistenza dei genitori: “I papà degli alunni miei primi fan”

Arriva dagli Stati Uniti la storia di Amy Kupps, ex professoressa di storia diventata una star di OnlyFans che sostiene: “I papà degli alunni miei primi fan”. La 32enne modella ed ex docente Usa originaria del North Carolina aveva perso il lavoro per alcuni scatti hot rimbalzati nella direzione scolastica e a quel punto aveva deciso di e farli fruttare.

Tanto fruttare che oggi la Kupps, con un misto di orgoglio, sostiene di guadagnare circa 25mila dollari al mese grazie alla sua carriera di modella per il famoso sito per adulti. Fino a poco tempo fa la Kupps insegnava ai ragazzini di 13 e 14 anni, oggi se li ritrova suoi fan, con qualcuno che a suo dire visita il suo account, il che non è proprio il massimo a contare che sono ultra minorenni.

Ha spiegato Amy ai media Usa: “Sono rimasta piuttosto sorpresa quando uno di loro ha visitato il mio account alcune settimane dopo. Sono rimasta ancora più scioccata quando mi hanno detto che si erano iscritti sul mio profilo”.

E i genitori dei suoi ex alunni non sono da meno: “Uno di loro mi ha persino detto che sua moglie era coinvolta e che avrebbero guardato alcuni dei miei contenuti insieme. Mi ha fatto impazzire”.