Prof fa l’appello ma in classe ci sono due persone in più: denunciata coppia di 26enni

Sabato mattina due persone si sono intrufolate in una classe di liceali a Firenze

Sabato mattina, durante il consueto appello, un professore di una classe di liceali a Firenze, si è accorto della presenza di due persone estranee alla classe : chiamata la polizia, i due giovani sono stati denunciati

Due persone si “imbucano” in una classe di liceali

Un fatto a dir poco singolare è quello accaduto sabato mattina presso una classe del Liceo Classico Dante di Firenze.

Durante il consueto appello infatti, un professore si è accorto della presenza di due adulti, per la precisione di una coppia di giovani. Non è ancora stato chiarito come siano riusciti ad entrare indisturbati nella classe durante il suono della campanella.

Il Professore si accorge della presenza di due persone estranee alla classe

Da quanto riportano i media locali, l’atteggiamento dei due giovani una volta scoperti dal professore – ma ovviamente della loro presenza si erano già accorti gli studenti della classe – era quello di una “bravata”. Sembra infatti che sogghignassero durante l’appello del docente. Ignari probabilmente di aver interrotto un pubblico servizio e, soprattutto di averlo fatto in un periodo di pandemia dove i protocolli di sicurezza sono piuttosto rigidi.

Le due persone intrufolate in classe sono state denunciate

Il Professore ha infatti chiamato la centrale di polizia che ha inviato una volante. I due sono stati identificati – risultano entrambi nati a Firenze nel 1995 – e denunciati all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.