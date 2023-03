Prof morta dopo un intervento chirurgico: indagati 6 medici

Iolanda Gentile, professoressa di 51enne, è morta in una clinica di Torre del Greco dopo aver subito un’intervento chirurgico.

51enne morta dopo un intervento chirurgico

Sei persone sono indagate per il decesso di Iolanda Gentile, professoressa di 51 anni morta dopo un intervento chirurgico subito nella clinica “Santa Maria la Bruna” di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il decesso è avvenuto mentre veniva trasferita nell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare.

Sulla vicenda la Procura di Torre Annunziata aveva aperto un fascicolo, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un chirurgo, un anestesista e altri quattro professionisti sanitari che avevano seguito la 51enne nelle ore immediatamente precedenti alla morte.

La ricostruzione del decesso

La donna era stata ricoverata per un intervento considerato di routine, da effettuare in laparoscopia. Era tornata in reparto, ma poco dopo aveva accusato un malore: per questo era stata riportata in sala operatoria e sottoposta ad un nuovo intervento, questa volta a cielo aperto. A seguito di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni di salute era stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, ma è deceduta durante il trasporto.

La prof, originaria di Torre del Greco e mamma di quattro figli, viveva con la famiglia a Trecase e insegnava matematica nel liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata.