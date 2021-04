Prof si benda in Dad per spronare le studentesse: “Quello che conta è l’esempio non la nozione”

La Dad all'inverso, l'idea di Francesco Carnevale, prof di Palermo che si benda per ascoltare i timori delle alunne senza nessun tipo di pregiudizio.

Un docente palermitano, Francesco Carevale, insegnante in un corso di formazione professionale della Regione Sicilia per estetiste, si è bendato per spronare i suoi studenti che non si collegavano in Dad.

Prof si benda in Dad per ascoltare senza pregiudizi

Dopo la vicenda della giovane di Verona costretta a bendarsi durante un’interrogazione in Dad per la mancata fiducia della professoressa circa la sua preparazione, questa volta a bendarsi è un docente.

Succede nel quartiere Brancaccio-Sperone, una delle periferie più difficili di Palermo, dove si registra un’alta dispersione scolastica.

Per consentire ai ragazzi di superare le insicurezze emerse durante il periodo della pandemia e la vergogna di mostrarsi nel contesto in cui vivono, Francesco Carnevale, professore di italiano, storia e geografia, ha deciso di fare un esperimento: ha indossato una benda e ha chiesto ai ragazzi di accendere la webcam e parlare, ché tanto lui non avrebbe visto il contesto in cui stavano o i loro volti, avrebbe solo ascoltato le loro parole, le loro inquietudini.

Uno dietro l’altro ecco apparire i volti delle ragazze che frequentano il Cirs, corsi di obbligo per combattere la dispersione scolastica finanziati dal fondo sociale europeo.

Intervistato da Repubblica Palermo, il docente ha raccontato la difficoltà di fare lezione in un contesto così complicato:

La cronaca ci racconta di allievi costretti a bendarsi per dimostrare di aver appreso la lezione, di aver ingurgitato il contenuto, di essersi riempiti come un contenitore.

Ebbene, il mio gesto, si oppone a tale modello, il mio gesto vuole rappresentare un modello educativo dove quello che conta è l’esempio non la nozione, dove il docente, ponendosi all’ascolto dell’allievo impara e insegna, ascolta e viene ascoltato.

Alla fine l’esperimento del docente palermitano è riuscito e i ragazzi sono rimasti con la cam accesa anche quando si è tolto la benda: