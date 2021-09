Prof vestita da sposa firma il contratto prima del matrimonio: l’episodio a Martina Franca

Sta facendo il giro del web la foto di Carmela, la prof vestita da sposa che si è recata a scuola a firmare il contratto prima delle sue nozze.

È in breve tempo diventata virale la fotografia che ritrae Carmela, una docente di matematica, intenta a firmare il suo contratto nella segreteria della scuola vestita da sposa. Di lì a poco la donna sarebbe infatti dovuta andare in Chiesa a pronunciare il suo sì.

Prof di matematica vestita da sposa

L’insegnante aveva l’assegnazione dell’incarico annuale e non voleva rischiare di perderselo, così non ha rinunciato a recarsi presso l’istituto scolastico nonostante fosse il giorno del suo matrimonio. Il racconto è comparso sulla pagina Facebook dell’Istituto Majorana di Martina Franca dove si legge che “ne abbiamo viste tante nella scuola, ma una così mai: auguri Carmela, sei già entrata nei nostri cuori“.

Prof di matematica vestita da sposa: l’applauso di colleghi e amici

Secondo quanto si può apprendere la professoressa, che non voleva rischiare di perdere il posto agognato e desiderato da tempo, avrebbe ricevuto la pec di convocazione all’ultimo momento. Sono infatti stati in molti coloro che sono stati convocati la sera prima per la mattina o addirittura anche per il giorno stesso. E così si è recata a firmare poco prima di andare in Chiesa per celebrare il suo matrimonio. La sua firma vestita da sposa ha fatto il giro dei siti specializzati sull’insegnamento riscuotendo applausi, auguri e complimenti da parte di colleghi e amici.