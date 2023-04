Professioni: Ciriani, 'con equo compenso pari dignità, salario minimo specchietto allodole'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia, già da prima, e il governo Meloni sono da sempre al fianco dei professionisti. Una categoria troppo spesso denigrata e bistrattata e che invece è uno dei perni della nostra economia. E’ da tempo che ci battiamo per dare ai professionisti garanzie e tutele simili a quelle dei lavoratori dipendenti. L’ultimo grande risultato che abbiamo ottenuto è l’equo compenso, diventato legge dello Stato qualche giorno fa. Una proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura a prima firma Giorgia Meloni, che prevede la conformità del compenso ai parametri definiti dai decreti ministeriali, specie nei confronti dei committenti forti, applicando così una adeguata tutela contrattuale del professionista". Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, intervenendo al convegno 'Passato e future della professione del perito industriale', oggi a Pordenone.

"Abbiamo raccolto l’istanza delle professioni ad avere un compenso minimo adeguato alle prestazioni fornite – ha proseguito -, mentre la sinistra continua la sua crociata per il salario minimo e lo usa come specchietto per le allodole. E’ una misura non adatta all’Italia, rivolta solo ai lavoratori dipendenti e superata dalla contrattazione collettiva. L’equo compenso si va a sommare a tanti altri risultati ottenuti a favore dei professionisti negli anni precedenti. Dare dignità ai lavoratori per noi significa dare dignità a tutti, iniziando dai professionisti”.