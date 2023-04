Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Bene legge equo compenso, attesa da decenni"

Roma, 12 apr. (Labitalia) - "Provvedimento atteso da decenni, quanto mai opportuno, specialmente in un'epoca in cui si parla tanto di salario minimo, ma solo per i lavoratori dipendenti". Così, con Adnkronos/Labitalia, Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell...

Roma, 12 apr. (Labitalia) – "Provvedimento atteso da decenni, quanto mai opportuno, specialmente in un'epoca in cui si parla tanto di salario minimo, ma solo per i lavoratori dipendenti". Così, con Adnkronos/Labitalia, Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, sull'approvazione della legge sull'equo compenso.

"Si potranno trovare -ha continuato De Luca, che è anche presidente del Cup e vice presidente di ProfessionItaliane- miglioramenti al testo, certamente necessari, ma che nulla tolgono al principio sancito con la norma approvata"

"I professionisti ritenevano prioritaria e urgente in questa fase l'approvazione del ddl senza ulteriori modifiche per dare attuazione a un principio di diritto, sebbene le migliorie da apportare non manchino, come quella di estendere all'intera platea di soggetti privati il rispetto dell'equo compenso e di rimettere al centro il tema delle tariffe, quasi tutte da aggiornare ed integrare, nonché da creare ex novo per le professioni non ordinistiche", ha concluso