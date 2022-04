Professioni: ecco il manuale 'Consulenza del Lavoro 2022'

Roma, 27 apr. (Labitalia) – La fine del periodo di emergenza sanitaria coincide con una fase di trasformazione dell’assetto economico-sociale e di evoluzione del mercato del lavoro. Le nuove modalità lavorative, come lo smart working e il ricambio dei profili di competenze, trainato dalla realizzazione degli obiettivi previsti dal Pnrr in campo tecnologico e digitale, definiscono la transizione verso un nuovo modello economico e produttivo.

La ripresa, però, porta con sé alcuni nodi da sciogliere, tra questi la difficoltà di reperimento dei profili di cui le aziende hanno bisogno, il forte mismatch tra domanda e offerta di lavoro acuito dall’inadeguatezza del sistema formativo, la crescita del lavoro precario e l’aumento del fenomeno delle dimissioni.

In questo scenario, diverse sono le sfide che attendono i consulenti del lavoro e il manuale 'Consulenza del Lavoro 2022', edito da Teleconsul e curato dagli esperti di Fondazione studi consulenti del lavoro e del Comitato scientifico di Teleconsul, costituisce il riferimento primario per comprendere come l’attuale quadro normativo stia contribuendo al cambiamento del mondo del lavoro.

Il volume, aggiornato con la legge di Bilancio 2022 e i provvedimenti legislativi più recenti, tra cui il Decreto Sostegni-ter (D.L. n.4/2022), esamina nel dettaglio le tematiche del diritto del lavoro, sindacale e previdenziale, senza tralasciare i riflessi tributari delle varie attività, e offre soluzioni immediate e approfondite alle diverse problematiche giuslavoristiche tramite l’analisi di casi concreti.

Nello specifico, vengono trattate le diverse tipologie contrattuali nel mercato del lavoro, i rapporti e le forme di lavoro per ogni settore, con particolare accenno anche allo smart working, gli aspetti economici e previdenziali quali retribuzione e obblighi contributivi, assicurativi e pensionistici a carico dell’Inps, le agevolazioni per i premi di risultato e il welfare aziendale, la sicurezza nei luoghi di lavoro, maternità, paternità e malattia, la disciplina degli ammortizzatori sociali alla luce della crisi pandemica, il costo del lavoro nonché i rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali, la contrattazione collettiva di secondo livello e la cessazione del rapporto e l’apparato sanzionatorio.

“I Consulenti del Lavoro saranno sempre più chiamati ad esprimere tutta la loro versatilità professionale di fronte alle innumerevoli esigenze delle imprese, messe alla prova dalla crisi prima e dalla ripresa oggi: dalla gestione della Cassa integrazione emergenziale alla sicurezza sul lavoro passando dalle ristrutturazioni aziendali” afferma la presidente del consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, nella prefazione del manuale.

“I cambiamenti di quest’ultimo anno si sono innestati in un percorso di trasformazione che la professione ha avviato da tempo, finalizzato ad innalzare la qualità e il ruolo che essa riveste nella società.

La nostra professione si colloca, infatti, in un punto di snodo nevralgico dei tanti cambiamenti che stanno intervenendo a livello economico e sociale”, conclude Calderone. Gli autori del volume sono: Silvia Bradaschia, Francesca Bravi, Giuseppe Buscema, Paolo Cacciagrano, Simone Cagliano, Francesco Capaccio, Luca Caratti, Mario Cassaro, Giuseppe Catanzaro, Carlo Cavalleri, Ilaria Conte, Luca De Compadri, Francesco Duraccio, Dario Fiori, Sergio Giorgini, Giovanni Greco, Giovanni Marcantonio, Mauro Marrucci, Pasquale Mazzuca, Antonello Orlando, Paolo Pizzuti, Paolo Puppo, Beniamino Scarfone, Vincenzo Silvestri, Tommaso Siracusano