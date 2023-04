Professioni, Icf: Local ambassador day per promuovere l'etica del coaching

Roma, 17 apr. (Labitalia) - "Divulgare la cultura e l’etica del coaching, in un periodo storico dominato da criticità e sfide inedite per le aziende, è più che mai un imperativo. La volontà di lasciare un'impronta nella società attraverso l’im...

Roma, 17 apr. (Labitalia) – "Divulgare la cultura e l’etica del coaching, in un periodo storico dominato da criticità e sfide inedite per le aziende, è più che mai un imperativo. La volontà di lasciare un'impronta nella società attraverso l’impatto che il coaching può generare su persone ed organizzazioni, così da far emergere il potenziale degli individui, ci ha spinti a organizzare anche quest’anno un evento dal vivo che si svolgerà in contemporanea sul territorio nazionale. Il 19 aprile, infatti, il Local ambassador day sarà presente in tutte le regioni italiane attraverso eventi locali”.

A dirlo all’Adnkronos/Labitalia è Giulia Astrella, neopresidente della International coaching federation (Icf) Italia, la più ampia organizzazione senza scopo di lucro dedicata al coaching professionale al mondo.

Astrella di Icf Italia, realtà che conta oltre 800 coach affiliati solamente nel nostro Paese, spiega che "Local ambassador day rappresenta una straordinaria opportunità per creare connessioni e diffondere la cultura del coaching in maniera capillare nel nostro Paese. Da sempre sinonimo di crescita, questa professione racchiude in sé la risposta a molte delle sfide che dovremo affrontare con standard elevati. La necessità di sviluppare collaborazione, così come l'apprendimento di nuove metodologie votate all'eccellenza in ambito professionale e l’attenzione a una condotta professionale etica, sono il cuore di un evento a tappe, pensato per coprire il territorio nazionale e che si svolgerà come un vero e proprio percorso dinamico e interattivo".

"Tra laboratori testimonianze e un confronto continuo e qualificato – sottolinea – i partecipanti all'evento gratuito (presente in numerose città italiane) avranno la possibilità di conoscere da vicino o approfondire questo mondo affascinante, mettendosi anche in gioco grazie ad attività ad hoc". L’importanza del coaching è confermata da numerose ricerche tra cui quella di Metrix global, che ha evidenziato come la presenza di un esperto in aziende Fortune 500 abbia generato rendimenti pari al 529%.

“La professione del coach – ricorda la presidente Astrella – è strettamente legata alla necessità evolutiva del cambiamento e quando si parla di cambiamento occorre riflettere su tematiche importanti come esperienza, professionalità e sviluppo di competenze da integrare, tra cui l’intelligenza emotiva. Tutte qualità che verranno approfondite nei singoli eventi grazie a percorsi dinamici a tappe, laboratori e analisi degli obiettivi".

"L’ingresso al Local ambassador day – avverte – rappresenta una splendida occasione sia per conoscere da vicino il mondo del coaching, sia per formare in modo innovativo gli imprenditori, i manager, gli hr e i professionisti di domani".