Professioni: La Scala formazione, aggiornamento scientifico culturale e professionale per avvocati

Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) – La Scala società tra avvocati annuncia oggi la nascita di 'La scala formazione', nuova società del gruppo, sotto forma di 'impresa sociale', nata con l’obiettivo di fornire formazione scientifica e culturale e aggiornamento professionale. La Scala formazione può contare sul know-how e sulla trentennale esperienza dei professionisti del gruppo La Scala, che garantiscono conoscenza approfondita e professionalità.

Nata seguendo il principio del life long learning, l’offerta di La scala formazione si basa su quattro pilastri fondamentali: formazione specialistica per i clienti; alta formazione universitaria per laureandi e neolaureati; formazione professionale per le risorse del Gruppo La Scala; formazione specialistica per professionisti del settore, mediatori e altri soggetti coinvolti nelle procedure di mediazione.

I percorsi formativi offerti da La scala formazione verteranno principalmente su alcune delle principali tematiche con le quali i professionisti di La scala e gli addetti ai lavori si confrontano quotidianamente: npe e loan management, contenzioso bancario, crisi e ristrutturazione d’impresa.

Vi sarà poi una programmazione espressamente dedicata all’Adr, anche con riguardo al Diritto di famiglia, settore nel quale lo studio e la sua partner Paola Ventura sono in Italia tra i precursori.

“Nel solco della nostra cultura aziendale e del nostro stile professionale abbiamo costituito questa impresa sociale che rappresenta un ulteriore tassello del progetto di crescita del nostro Gruppo. La nascita di ‘La Scala Formazione’ si inserisce in un momento storico in cui il mondo del business sta conoscendo profonde trasformazioni e la possibilità di lavorare sul completamento delle competenze individuali è fondamentale non solo per le giovani risorse, ma anche per professionisti affermati.

Un’iniziativa che testimonia, inoltre, l’impegno dello Studio verso la formazione scientifica e culturale non solo rivolta ai professionisti e collaboratori dello Studio, ma anche a coloro che si interfacciano con il mondo legale o professionisti che vogliono approfondire alcune delle tematiche con cui operiamo costantemente”, ha commentato Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala società tra avvocati.

La formazione scientifica e culturale e l’informazione professionale sono al centro degli interessi dello Studio, come testimoniano altre attività formative come 'IusLetter', il portale di informazione di La Scala che attraverso approfondimenti, podcast, articoli, flash news e video aggiorna su novità normative e pronunce giurisprudenziali; le attività della 'Toogood society', progetto formativo dedicato alla preparazione professionale e iniziative culturali; e 'La Scala youth programme', iniziativa rivolta a giovani neolaureati in Giurisprudenza interessati a un percorso di approfondimento che conduce i più meritevoli tra loro a un inserimento nello studio.

In occasione del lancio de La Scala formazione, lo studio, in collaborazione con il Gruppo 24 Ore, ha organizzato il webinar 'Le fideiussioni bancarie dopo le sezioni unite: i nuovi scenari', che si terrà venerdì 25 febbraio ore 11:00, al quale interverranno Giuseppe La Scala, Luciana Cipolla, Antonio Stefano Stefani e Livio Vincenti, Marco Lamandini, Niccolò Pisaneschi e Antonio Ferraguto.