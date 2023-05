Professioni: Meloni, 'al centro azione governo'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Ben prima dall’inizio di quest’esperienza di Governo, consideriamo voi commercialisti e tutti i professionisti degli interlocutori privilegiati. Il mondo delle professioni è al centro dell’azione del Governo, in coerenza con quello che abbiamo sempre pensato e sostenuto". Lo dice il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio indirizzato agli Stati Generali dei commercialisti in corso a Roma.

"L’Italia è la Nazione con il più alto numero di professionisti in Europa e quello italiano è un modello sociale, economico e culturale che noi vogliamo sostenere e valorizzare. La ragione è semplice: con la loro competenza e con la loro deontologia – rimarca Meloni -, i professionisti si mettono al servizio dei cittadini, sono loro alleati, sono i ‘difensori’ degli italiani. Sono, per la mia idea di che cosa sia la politica, un’estensione di quello che chi fa politica con la ‘P maiuscola’ vive come proprio impegno".

"Voi commercialisti ed esperti contabili siete un pezzo insostituibile di questo mondo e siete chiamati ogni giorno a portare avanti un compito sempre più delicato e complesso: fornire assistenza e consulenza specializzata ai cittadini, alle famiglie e alle imprese. E questo, lo sappiamo, va ben oltre e sempre di più, la redazione della dichiarazione dei redditi o del bilancio. Voi operate al fianco dello Stato e per lo Stato ed esercitate quelle determinate funzioni che vi sono state delegate in virtù della riconosciuta sussidiarietà nei confronti della Pubblica amministrazione, con beneficio per tutta la collettività. Siete un punto di riferimento per gli italiani nel rapporto con il Fisco e ricoprite un ruolo insostituibile nel tessuto economico e sociale della nostra Nazione. I professionisti sono una risorsa, sono uno straordinario valore aggiunto, una risorsa per i cittadini e per le Istituzioni. Su questo assunto abbiamo impostato il nostro impegno in questi anni e costruito quel rapporto di collaborazione che ha portato finora ottimi risultati".