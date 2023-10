Professioni, Riccardo Alemanno confermato presidente dell'Istituto nazionale Tributaristi

Roma, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Nella cornice della sala meeting 'Adalberto Libera' del The Hive Hotel, in cui si è celebrato il VII congresso nazionale Int 1997-2023 'Professione Tributarista', Riccardo Alemanno è stato confermato presidente nazionale dell&rsq...

Roma, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Nella cornice della sala meeting 'Adalberto Libera' del The Hive Hotel, in cui si è celebrato il VII congresso nazionale Int 1997-2023 'Professione Tributarista', Riccardo Alemanno è stato confermato presidente nazionale dell’Int (istituto nazionale tributaristi) per il triennio 2023-2026, eletto per acclamazione dai duecento delegati congressuali.

"Dovrei esserci abituato -ha detto- invece è sempre una grande emozione, i colleghi delegati mi hanno ancora una volta dato fiducia totale, ciò è un grande onore ma anche una grande responsabilità, conscio delle difficoltà che dovremo affrontare sia sul fronte di categoria, sia su quello legislativo, ma la coesione e la condivisione dei nostri obiettivi, dimostrata ancora una volta in ambito congressuale, sono valori ed elementi che ci permetteranno di affrontare e superare ogni ostacolo".

"Spero – ha sottolineato – di ripagare la loro fiducia mettendo il mio impegno e la mia passione al servizio dei tributaristi. Voglio però sottolineare l’emozione che ho provato nel corso di tutto il congresso grazie alla presenza dei tanti rappresentanti delle istituzioni e della società civile che hanno sottolineato l’importanza e il ruolo del tributarista, dei vari esperti intervenuti che hanno dato lustro all’evento e alla presenza in sala di oltre 250 tra colleghe, colleghi e ospiti, alla diretta streaming con punte di oltre 8.000 collegamenti".

"Con l’occasione – ha aggiunto – voglio salutare ed augurare buon lavoro al nuovo Consiglio nazionale che avrò l’onore di presiedere, in particolare a coloro che vi entrano per la prima volta e ringraziare per il lavoro svolto coloro che non ne fanno più parte, ma verso i quali restano immutati i miei sentimenti di amicizia, stima e gratitudine".

Sul fronte dell’elezione del Consiglio nazionale, infatti, si è avuto qualche avvicendamento, escono Claudio Boi, nominato consigliere onorario, e Andrea Bognolo, che non si erano ricandidati pur mantenendo gli incarichi dirigenziali territoriali, entrano per la prima volta i neo Consiglieri Monica Cerva, Claudio Collaviti Mezzanel e Alessandro Della Marra.

Pertanto dal voto dei delegati congressuali è scaturito il seguente nuovo consiglio nazionale Int: Riccardo Alemanno presidente, Giorgio Del Ghingaro vice presidente vicario, Giuseppe Zambon vice presidente, Edoardo Giuseppe Boccalini segretario, Claudio Barbieri, Monica Cerva, Claudio Collaviti Mezzanel, Salvatore Cuomo, Paola De Maio, Alessandro Della Marra, Alfredo Giampaoli, Stefania Mazza, Tiziana Pucciarmati, Giuseppe Scelzo e Monica Tedeschi consiglieri effettivi; consiglieri aggiunti Carmelo Arena, Roberta Bianchi, Davide Codello, Piergiorgio Mansanta e Cinzia Sanfiori.