Torino, 26 gen. (askanews) – Innovazione, salute, cultura, educazione e inclusione. Sono alcune delle parole chiave pronunciate da Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo ha usato per descrivere il progetto per il Teatro Regio di Torino, sottolineando la volontà di trasformare un momento di difficoltà in uno di opportunità.