Profumo (Leonardo) presenta lo IAC 2024 che si terrà a Milano

Milano, 27 feb. (askanews) – L’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha parlato, in occasione della presentazione della mostra “Looking Beyond”, del Congresso Internazionale di Astronautica, lo IAC, che nel 2024 si terrà a Milano. “Un grande appuntamento scientifico, ma anche un grande motore di sviluppo della città”.

