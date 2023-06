"Progettare futuri possibili" con la Fondazione Franco Albini

Milano, 16 giu. (askanews) – “Progettare futuri possibili”: il nome dell’iniziativa ma anche un mantra da seguire per una nuova cultura del progetto. Dal metodo di Franco Albini all’idea della Fondazione a lui dedicata: quest’ultimo progetto è un percorso biennale nato per rilanciare un nuovo approccio alla progettualità, sperimentare soluzioni costruttive innovative in legno e offrire visibilità ai giovani talenti in ogni ambito. Di questo ne ha parlato la presidente della Fondazione Franco Albini, Paola Albini.

“Questo progetto è nato per divulgare il valore della cultura e renderlo attuale nela contemporaneità. Si sviluppa in due anni, è partito con il lancio di un concorso “Progettare futuri possibili” per la progettazione di uno spazio polifunzionale in legno che potesse essere sostenibile, leggero e trasformabile”.

Nel corso della serata sono stati presentati i progetti vincitori del concorso per la progettazione di una struttura in legno leggera che verrà realizzata da Rubner Haus e sarà mostrata durante la Design Week del 2024. I vincitori sono stati premiati anche dal responsabile vendite Italia di Rubner Haus, Michael Rubner è intervenuto sull’iniziativa.

“La nostra azienda è nata con il legno. Il nostro futuro sarà il legno e per un mondo più sostenibile il legno farà la sua parte. Noi saremo contenti di supportare, attraverso questo progetto, nuovi architetti e nuovi designer. Inoltre vogliamo conferire un nuovo ruolo al legno in termini di sostenibilità”.

Nei 15 anni della Fondazione, l’obiettivo è stato quello di trasmettere l’opera di Franco Albini ma anche quello di fare un passo oltre aiutando le persone a mettere a fuoco i propri talenti con la Franco Albini Academy. Il suo metodo tramandato per tutte le generazioni future.