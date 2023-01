Proiettile entra dal collo ed esce dalla schiena: imprenditore vivo per miracolo

Fabio Galgaro, imprenditore di 66 anni sta tornanado a casa quando viene fermato da un malvivente.

Il malfattore lo minaccia estraendo dalla cintola una pistola ed intimando alla vittima di svuotare le tasche. Nonostante l’imprenditore non opponga alcuna resistenza, viene colpito al collo da due proiettili.

Fortunatamente, Fabio Galgaro, imprenditore triestino di 66 anni aggredito da un rapinatore sulla via di ritorno a casa, appare miracolato: la pistola che emette i due proiettili che lo colpiscono al collo non ottiene l’effetto desiderato.

Infatti, prima uno, poi il secondo proiettile trapassano il collo della vittima ed escono dalla schiena passando attraverso il torace ma senza provocare danni agli organi interni dell’uomo aggredito.

La corsa in ospedale dopo la rapina

La vittima viene trasportato d’urgenza all’ospedale di Cattinara di Trieste, dove ancora oggi rimane ricoverato all’interno del reparto di Medicine d’Urgenza.

Risale a questa mattina il comunicato stampa emesso dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (acronimo di Asugi, ndr) nel quale è emerso che l’uomo versa in netto miglioramento.

La notizia delle condizioni di salute stabili dell’imprenditore ci fa sperare per ulteriori progressi, dopo l’immediata corsa in ospedale risalente alla sera dell’aggressione, che lo vedeva in circostanze molto gravi.