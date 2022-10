Proiettori natalizi da esterno: come illuminare la casa per le feste

I pupazzi di neve, le renne, ma anche le luci sono alcune immagini che si possono proiettare con i proiettori natalizi per illuminare le serate di magia

Durante il periodo natalizio non c’è cosa più bella di avere la casa illuminata. Quest’anno, a causa dei rincari, si spenderà meno. Per risparmiare è possibile usare i proiettori natalizi che illuminano la casa e che non incidono troppo sulla bolletta poiché consumano poco. Vediamo come usarli per le feste.

Proiettori natalizi da esterno

Sono un sistema comodo e pratico al tempo stesso per poter illuminare le pareti di casa con le luci e i colori durante il periodo natalizio. I proiettori natalizi danno un ambiente ricco di luci e colori, oltre che di magia nelle feste di Natale. Con un impegno minimo si garantisce un effetto spettacolare di questo prodotto.

Come si intuisce dal nome, permettono di proiettare sulla facciata esterna della casa o del muro cascate di fiochi di neve, giochi di luci e laser per creare lo scenario di festività. Inoltre, permettono di risparmiare sui costi in bolletta dal momento che consumano pochissimo e sono molto apprezzati proprio per ravvivare l’ambiente natalizio.

Si può scegliere tra diversi modelli: a led che hanno un costo esiguo, a basso consumo, sicuri e di piccole dimensioni, quindi adatti anche per spazi poco ampi del giardino. Permettono di illuminare molto bene le pareti di casa, ma non gli alberi o la vegetazione, in generale. Le tipologie di proiettori natalizi a laser sono molto più grandi e utili per un uso maggiormente professionale.

Si adattano soprattutto per l’esterno della casa, per illuminare la facciata e dare al luogo una atmosfera natalizia magica e unica nell’insieme. Si possono anche usare per l’interno, per illuminare determinate zone e aree della casa e vivere nel modo migliore la magia di Natale e i suoi tanti colori.

Proiettori natalizi da esterno: funzionamento

Il sistema di illuminazione dei proiettori natalizi varia, in quanto può essere sia a led che laser. Sono degli apparecchi costituiti da un piccolo faro di colore scuro proprio per non essere notato nel buio della notte e da un picchetto che si può posizionare nel terreno. Sono apparecchi in grado di proiettare immagini a tema natalizio sulle facciate delle case o di edifici.

Si usano soprattutto nel periodo natalizio proprio perché sono tantissime le immagini tipiche di questa festa: dai fiocchi di neve sino ai doni, passando per le renne o la slitta di Babbo Natale oppure i vari tipi di auguri. Si installano facilmente senza bisogno di un professionista del settore. Bisogna soltanto piantare picchetto all’interno di un vaso o nel giardino.

Non appena sono posizionati nella zona di casa che si preferisce, i proiettori natalizi cominciano a proiettare le immagini a tema. Possono illuminare varie zone, anche se non sempre facili da raggiungere, come per esempio le chiome degli alberi. Una soluzione ideale per illuminare l’esterno della casa senza incidere eccessivamente sui costi.

Dal momento che si installano all’esterno dell’abitazione, bisogna anche verificare il grado di impermeabilità del prodotto per poter resistere agli agenti atmosferici come la pioggia o il vento, ecc. Sarebbe meglio posizionarlo perpendicolarmente rispetto all’area da illuminare in modo da proiettare tutte le immagini desiderate.

Proiettori natalizi da esterno: il migliore

Sono diversi i modelli di proiettori natalizi disponibili in commercio, ma il migliore, attualmente, è Magia di Stelle, che addobba il periodo delle feste caricandolo di luci e colori. Facile da installare e permette di proiettare luci colorate sulla facciata delle case e degli edifici. Un proiettore laser in grado di abbellire la casa grazie alla magia delle stelle (da qui il nome).

Si può usarlo, non solo per il Natale, ma anche per altre occasioni, come anniversari o feste di compleanno. Si può posizionarlo in qualunque angolo della casa per poi attaccarlo alla presa di corrente per cominciare a illuminarla di stelle.

Ricopre una superficie molto ampia di circa 278 metri quadrati e si può vedere anche a una distanza di 90 metri. Adatto anche per l’interno e non solo per l’esterno. I materiali sono di ottima qualità e resistenti, quindi adatti per combattere gli agenti atmosferici. Si spegne al sorgere del sole in modo da ridurre i costi energetici.

Grazie alle sue proiezioni, al rapporto qualità prezzo e ai consumi, Magia di stelle, è definito il miglior proiettore natalizio da esterno. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si può scegliere tra diversi giochi di luce a seconda delle proprie preferenze: rossa, verde e verde e rossa insieme creando così scenari di luce che non siano mai uguali. Non appena il periodo natalizio è passato, si può riporre in un cassetto. Non ha fili ingombranti che possano essere d’impiccio.

Nella confezione anche un treppiedi in omaggio.

Avere Magia di Stelle per il periodo natalizio è facilissimo, dal momento che, essendo originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o Internet. Il consumatore interessato deve collegarsi qui al sito ufficiale del prodotto, compilare il form dell’ordine con i propri dati attivando così la promozione di un proiettore al costo di 49,90€ invece di 99,99 con pagamento possibile tramite Paypal, carta di credito o formula del contrassegno, ovvero contanti al corriere quando giunge a casa per la consegna.