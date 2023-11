Project Manager: Istituto Volta uno dei pochi centri di Formazione autorizzato PMI in Italia

(Adnkronos) – Bari, 29 novembre 2023. La gestione dei progetti è diventata un aspetto essenziale nel panorama aziendale odierno. Con l'aumento della complessità dei progetti e la necessità di fornire risultati di alta qualità entro limiti di tempo e budget, le aziende si affidano sempre più a professionisti specializzati nella gestione dei progetti. Un Project Manager certificato è una risorsa preziosa per qualsiasi organizzazione che desideri raggiungere i propri obiettivi in modo efficiente ed efficace.

Chi è il Project Manager

La gestione dei progetti svolge un ruolo fondamentale nel panorama aziendale odierno. Un Project Manager è in grado di pianificare, organizzare, controllare e coordinare le attività di un progetto in modo da raggiungere gli obiettivi stabiliti. Senza una gestione adeguata dei progetti, le aziende rischiano di non essere in grado di consegnare i prodotti o servizi richiesti entro i tempi previsti e con le risorse disponibili. Inoltre, la gestione dei progetti consente di ridurre i rischi associati all'implementazione di nuove iniziative, garantendo che vengano seguite le migliori pratiche e che siano soddisfatte le aspettative degli stakeholder.

Principali responsabilità di un Project Manager

Un Project Manager ha numerose responsabilità all'interno di un progetto. Queste includono la definizione degli obiettivi del progetto, la pianificazione delle attività, la gestione delle risorse, la comunicazione con gli stakeholder, il monitoraggio del progresso e il controllo dei costi e dei tempi. Inoltre, un Project Manager è responsabile della gestione dei rischi e dei problemi che possono sorgere durante l'implementazione di un progetto.

Vantaggi dell'assunzione di un Project Manager certificato

L'assunzione di un Project Manager certificato offre numerosi vantaggi per un'organizzazione. In primo luogo, un Project Manager certificato porta competenze specializzate nella gestione dei progetti, che consentono di ottenere risultati di alta qualità entro i tempi previsti. Inoltre, un Project Manager certificato è in grado di identificare e mitigare i rischi associati all'implementazione di progetti complessi, riducendo così le possibilità di fallimento del progetto. Infine, un Project Manager certificato è un leader capace di motivare e guidare il team di progetto, creando un ambiente di lavoro collaborativo e produttivo.

Panoramica delle certificazioni in gestione dei progetti

Esistono numerose certificazioni disponibili per i Project Manager, che offrono una valida formazione e riconoscimento nel campo della gestione dei progetti. Tra le certificazioni più note vi sono la certificazione Project Manager rilasciata da Accredia e la certificazione PMI Project Management rilasciata dal Project Management Institute. Entrambe le certificazioni sono riconosciute a livello internazionale e dimostrano l'abilità di un Project Manager nel gestire progetti complessi secondo le migliori pratiche.

Come diventare un Project Manager certificato

Per diventare un Project Manager certificato, è necessario seguire un percorso di formazione e superare un esame di certificazione. Un buon punto di partenza è frequentare un corso di Project Management, che fornirà una solida base di conoscenze e competenze necessarie per svolgere il ruolo di Project Manager.

Scegliere la certificazione in gestione dei progetti giusta per la propria carriera

La scelta della certificazione in gestione dei progetti dipende dalle esigenze e dagli obiettivi di carriera di ciascun individuo. È importante valutare attentamente le competenze e le conoscenze richieste da ciascuna certificazione e confrontarle con le proprie esperienze e ambizioni professionali. Inoltre, è utile considerare il riconoscimento internazionale della certificazione e la sua reputazione nel settore. La scelta di una certificazione adeguata può aprire nuove opportunità di carriera e migliorare le prospettive professionali.

L’importanza di affidarsi a un Centro di Formazione autorizzato

Project Management institute ® (PMI) è la più importante associazione a livello mondiale di Project Management, Presente in oltre 200 paesi e con più di 1.300.000 certificazioni attive.

L'Istituto Volta è stato autorizzato come centro di formazione, questa qualifica viene rilasciata alle società che soddisfano gli elevati standard di qualità richiesti per fornire formazione certificata di project management. Come ATP, Istituto Volta si impegna costantemente a rispettare gli standard di qualità ed efficienza stabiliti dal PMI. I docenti sono stati approvati e certificati dal PMI, dimostrando la loro competenza nel project management per preparare al meglio i partecipanti nel conseguimento delle certificazioni PMI.

Il Corso di Project Manager Professionale dell'Istituto Volta è progettato per fornire una formazione completa e approfondita sui principi e le pratiche fondamentali della gestione dei progetti. Gli studenti hanno l'opportunità di apprendere da esperti del settore e acquisire competenze pratiche che sono immediatamente applicabili sul campo.

Questo corso offre un'ampia panoramica dei concetti chiave della gestione dei progetti, dalla pianificazione strategica alla gestione delle risorse, dalla gestione dei rischi alla comunicazione efficace e al controllo di qualità. Inoltre, il corso si concentra sulla preparazione degli studenti per ottenere certificazioni ufficiali riconosciute a livello mondiale, tra cui Accredia PROJECT MANAGER e PMI Project Management. Queste certificazioni aggiungono un importante valore al curriculum di chiunque aspiri a una carriera di successo come Project Manager nel settore informatico.

Info corso:

Contatti: