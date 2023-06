"Pronti da bere": Bonomelli entra nel mercato degli integratori

Milano, 16 giu. (askanews) – Bonomelli – brand italiano che fa capo a Gruppo Montenegro – entra nel mercato degli integratori alimentari con una linea di prodotti innovativi: quattro integratori botanici proposti in stick tascabili e pronti da bere. Una scelta che rientra nella strategia di Gruppo Montenegro di estendere la propria attività su nuovi mercati, andando quindi – con il marchio Bonomelli – oltre il tradizionale segmento delle bevande a base di erbe, pur rimanendo fedeli alla vocazione del brand nell’ambito del beverage funzionale e del benessere naturale. “Il mercato degli integratori è molto potenziale – dice Fausta Fiumi, Marketing & New Business Director Food di Gruppo Montenegro – In Italia con 32 milioni di consumatori ha un valore superiore ai 4 miliardi euro. Per altro quello italiano è il mercato più importante a livello europeo: per gli italiani il consumo pro-capite medio è più del doppio rispetto a quello degli altri Paesi europei. Quindi, per il brand Bonomelli, le prospettive di questo lancio sono particolarmente interessanti. Ed è questo il motivo che ci ha portato a scegliere proprio questo mercato come primo passo di allargamento verso altre categorie”.

Corretto riposo, difese immunitarie, equilibrio intestinale, rimedi contro la stanchezza fisica e mentale sono le principali aspettative in tema di benessere delle persone e alle quali i quattro nuovi integratori – “Sleep”, “Immunity”, “Digestive”, “Vitality” – offrono una risposta naturale. E -con la proposta innovativa degli stick tascabili con dose già pronta da bere- soprattutto pratica. “Si tratta di integratori botanici: quindi il nostro posizionamento parte dalla natura coerentemente con le caratteristiche del brand Bonomelli – aggiunge Fiumi – Ma non solo. Sempre in linea con il posizionamento del brand si tratta di integratori liquidi, da bere. E sono pronti all’uso, pronti da bere, perché sono proposti in comodi stick che il consumatore può portare con sé e consumare in ogni momento della giornata, quando ne ha l’esigenza. Quindi questo binomio, naturali e pronti da bere, è la caratteristica che distingue i nostri integratori dalle proposte attualmente presenti in commercio”.

Presentati a Milano – all’Atelier della Natura, primo flagship-store Bonomelli – i nuovi integratori saranno sostenuti da una campagna di comunicazione che sottolinea le due caratteristiche distintive dei prodotti: essere a base di ingredienti naturali e pronti da bere. “La campagna di comunicazione si sviluppa su diversi punti di contatto. Ma prima di tutto è un prodotto che va provato, che va fatto conoscere e testare al consumatore. Quindi sono già partite dell’attività di sampling e continueranno ancora per fare appunto testare il prodotto al consumatore su vari punti e in varie occasioni d’uso. Poi ci sarà una campagna di comunicazione per arrivare al grande pubblico e quindi avremo televisione con uno spot televisivo in formato 20 secondi dedicato alla gamma, ma anche con formati più brevi, più mirati sul singolo beneficio di ciascun prodotto. La campagna sarà anche integrata naturalmente da iniziative legate al mondo digital: quindi avremo attivazioni social, ma anche attivazioni tramite influencer marketing, in modo tale da poter dare ulteriore risonanza, grazie a questi endorser, ai nostri nuovi prodotti”.

Gli integratori botanici si aggiungono all’ampia gamma di prodotti Bonomelli composta da oltre 30 referenze tra camomille, infusi e tisane : un portafoglio che posiziona il brand tra i top player del settore bevande a base di erbe.