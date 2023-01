Pronto soccorso sfasciato dopo una violenta rissa fra extracomunitari

Prima le botte in strada poi l'epilogo in corsia: pronto soccorso sfasciato da un 39enne dopo una violenta rissa fra due gruppi di extracomunitari

Botte da orbi ed armi improprie in Emilia Romagna, dove un pronto soccorso di Ferrara viene sfasciato dopo una violenta rissa fra extracomunitari.

Da quanto si apprende uno dei fermati ha dato in escandescenza e poi ha distrutto una barella dopo essere arrivato in ospedale. Due momenti in cui sono dovuti intervenire i carabinieri della territoriale.

Pronto soccorso sfasciato dopo la rissa

Prima la violenta rissa, poi la “coda” in ospedale. Ma cosa è successo? L’epilogo è stato quello di una denuncia dopo quella che sembrava essere una normale anche se accese discussione. Poi in due ore si era passati alla violenza.

Tutto è accaduto in zona stazione, dove i carabinieri sono intervenuti per sedare una discussione tra alcuni extracomunitari.

Barella distrutta e denuncia per un 39enne

Dopo qualche parola in libertà si era passati alle mani ed alle mazze ed in quel frangente era stato denunciato un 39enne marocchino “per porto d’armi e oggetti atti ad offendere”. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cona per le cure del caso, dato che era ferito.

Al pronto soccorso però, invece di farsi medicare dai sanitari, “ha iniziato a dare in escandescenza, vandalizzando una barella della stessa struttura”. Per lui è scattata una denuncia con l’accusa di danneggiamento aggravato e i militari hanno denunciato anche un 63enne ferrarese, reo di aver “compiuto un furto in un esercizio commerciale della città” nelle more del fatto.