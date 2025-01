Pronzato: Cda con più donne migliori risultati finanziari

Roma, 15 gen. (askanews) – “Pochi anni dopo l’introduzione della legge Golfo-Mosca, quando non era ancora richiesto il 40% di presenze nei board, molti Cda hanno superato le soglie stabilite. Ma la ricerca mostra che non ci sono stati grandi effetti a cascata sulle donne in posizioni manageriali e dirigenziali. Interessante la certificazione di parità di genere, provvedimento più trasversale. Misurare gli effetti degli interventi è faticoso, noi abbiamo guardato a mano 5mila Cv e i dati non bastano, mancano criteri stringenti sulle procedure e sulla selezione. Finché la scelta resta comunque libera non abbiamo indicazioni sull’efficacia. Ad esempio succede che al rinnovo dei Cda qualcuno fa nuove nomine e qualcuno no. Comunque abbiamo visto che i Cda con più donne hanno migliori risultati finanziari e miglioramenti nelle quotazioni di borsa, mentre nelle società pubbliche gli utenti sono più contenti del servizio. Questo perché con la legge Golfo-Mosca sono entrate persone più preparate, con formazione adeguata e con gli stessi percorsi di studio che fanno gli uomini. Tuttavia non ritengo che le donne nel lavoro siano diverse dagli uomini”. Lo ha detto Chiara Pronzato, prof.sa di Economia e Statistica all’Università degli studi di Torino.