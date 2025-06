Proposta di legge popolare per educazione alimentare a scuola

Roma, 26 giu (askanews) – “Longaevitas ha fatto una proposta di legge proprio per cercare di fare capire alla nostra società che è l’istituzione che deve dare una positività al nostro organismo fisico, non solo di anziani, non solo di adulti, ma soprattutto di bambini e adolescenti, che hanno bisogno di avere delle regole ben precise sia nella conoscenza del cibo e dei nutrienti necessari per crescere meglio.

E soprattutto perché questi possono essere continuativi nel mantenimento di uno stato di salute che nasce da formatori e formati che danno poi le regole giuste per questo tipo di aspetto. Quindi Longaevitas ha fatto una proposta di legge che avrà tutte le firme necessarie soprattutto perché ha centrato il disagio che c’è in questo momento nella nostra nazione. Abbiamo bisogno di leggi che ci insegnino a mangiare, di personale giusto che ci insegni come nutrirci e soprattutto di nutrirci molto bene per vivere molto a lungo facendo che non aggiungiamo giorni alla vita ma vita ai giorni”. Lo ha detto il professor Giorgio Calabrese, nutrizionista e direttore del Comitato scientifico Longaevitas, a margine della conferenza stampa che si è svolta a Roma, in occasione della presentazione della proposta di legge popolare (al via raccolta firme) che intende introdurre “l’insegnamento dell’Educazione alimentare, agli stili di vita sani e alla sostenibilità ambientale nelle scuole”. Presenti all’iniziativa il presidente del Comitato promotore Longaevitas, Salvo Latino, e numerosi altri esponenti istituzionali e del mondo delle professioni.