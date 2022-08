Proposta di matrimonio diventa virale su TikTok: a fare da sfondo una Superluna

Una Superluna fa da sfondo alla proposta di fidanzamento più popolare del momento: 3,3 milioni di visualizzazioni su TikTok

Una coppia della Carolina del Nord è diventata virale sui social media con una splendida foto della loro proposta di fidanzamento.

Sullo sfondo della proposta di matrimonio una bellissima Superluna

Nel cielo notturno splendeva una bellissima Superluna e Andrew Renfro ha chiesto di sposarlo alla fidanzata Abby Powell, dopo un’escursione nella Carolina del Nord occidentale.

“Avevo l’idea di fotografare una coppia in quella location da molto tempo”, ha detto Renfro.

La proposta di matrimonio spopola su TikTok

I due hanno iniziato come amici e hanno iniziato a frequentarsi nel 2020 prima che Renfro avesse la brillante idea per la foto, che ora è stata vista da oltre 3,3 milioni di persone su TikTok.

Un filmato è stato inoltre girato dal fratello di Renfro a mezzo miglio di distanza.

Nel momento in cui le nuvole scure minacciano di rovinare la magia del momento, ecco che Max Renfro dà vita a questo momento speciale.

“Ho giusto ottenuto alcune clip della luna e nient’altro, e poi siamo tornati al mattino per girare il filmato con la proposta di matrimonio vera e propria e combinare i due scatti”, afferma Max Renfro.

La coppia ha grandi progetti per il prossimo servizio fotografico.

“Dovremo tornare con il nostro primogenito, prenderlo in braccio e ricreare l’inquadratura”, ha detto Renfro.

LEGGI ANCHE: TikTok, influencer del sonno guadagna 30mila euro sui social: ecco come

Non sono ancora stati fissati data e luogo per il loro matrimonio… ma trovare un fotografo non dovrebbe essere un problema!