Proposta di matrimonio in aereo: l’hostess chiede alla fidanzata di sposarla

Una hostess si inginocchia di fronte alla compagna e chiede di sposarla. L’emozionante scena è avvenuta a bordo di un volo della compagnia Alaska Airlines.

Un’hostess fa la proposta di matrimonio in aereo alla compagna

Il volo era partito da San Francisco ed era diretto a Los Angeles, in California.

Veronica Rojas, hostess da due anni presso l’Alaska Airlines, aveva progettato tutto nei minimi dettagli e infatti i suoi colleghi erano suoi complici. La donna ha aspettato che il velivolo atterrasse all’aeroporto di Los Angeles per farle la proposta di matrimonio di fronte a tutti i passeggeri. Veronica ha deciso di chiederle la mano proprio a giugno perchè si tratta del mese del Pride. L’aereo è infatti stato allestito, come si apprende da Fanpage, con delle decorazioni chiamate “Pride in the Sky“.

L’atterraggio a Los Angeles e la proposta

La compagna di Veronica si chiama Alejandra Moncayo e le due donne sono fidanzate da 2 anni. Si sono conosciute proprio a Los Angeles, dove è stata fatta la proposta di matrimonio. Una volta che l’aereo è giunto al Gate, prima che potessero scendere tutti, Veronica ha preso il microfono ed ha dichiarato il suo amore alla compagna chiedendole la mano. Il sì di Alejandra è arrivato senza esitazioni di fronte al personale di bordo e ai passeggeri visibilmente emozionati.

