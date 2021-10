Proposta di nozze da sogno: l’ha fatta Luì a Sofì: la coppia-fenomeno di Youtube e non solo decide di fare il grande passo dopo ben 9 anni di fidanzamento

Una proposta di nozze da sogno: l’ha fatta Luì a Sofì: ebbene si, i Me contro Te si sposano e lui-Luì lo ha chiesto a lei-Sofì in riva al lago di Como. Le due star indiscusse di Youtube e beniamini dei bambini hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore.

Perciò dopo ben nove anni di fidanzamento hanno preso la decisione di diventare marito e moglie. E quella decisione non è stata solo maturata nel tempo di un bellissimo rapporto e di un sodalizio professionale di successo, ma ha goduto del preambolo romantico che ogni coppia, specie ogni donna, spera che ci sia prima dei fiori d’arancio: quello della “proposta”.

La proposta di nozze di Luì a Sofì: fiori d’arancio per i Me contro Te

E su canale social della coppia e su tutti gli altri account social è arrivato il video della romantica proposta di nozze pubblica. Video con tanto di commento: “Sembra un sogno ma è tutto vero!”. I Me contro Te sono diventati in breve tempo un fenomeno virale: protagonisti sulla rete, in tv e al cinema. Adesso però i due hanno deciso la cosa forse più importante della loro giovane essitenza: diventare protagonisti l’uno della vita dell’altra a farlo per sempre e senza copione.

Il lago di Como, un anello e poi la proposta di nozze di Luì a Sofì

Nel video si vede Luì inginocchiarsi durante una gita su lago di Como e chiedere la mano della fidanzata Sofi con un anello. A quel punto Luì pronuncia la fatidica frase: “Mi vuoi sposare?” e al “sì” di una estasiata Sofì i due si scambiano un abbraccio da fiaba contemporanea. Inutile dire che i fan della coppia non solo hanno approvato, ma lo hanno fatto entusiasticamente. E i due hanno voluto ripagarli spiegando loro i sentimenti del momento “Sembra un sogno ma è tutto vero! Grazie di cuore per tutto l’affetto che ci state regalando! Team trote vi vogliamo bene”.

L’indizio evidente sui social della proposta di nozze di Luì a Sofì

Eppure qualche avvisaglia della bellissima sorpresa autunnale che i Me contro Te hanno fatto ai loro fan gli stessi l’avrebbero dovuta cogliere: proprio il primo ottobre era comparsa sulla loro pagina Facebook una foto con Luì e Sofì negli immancabili abiti che preludono ed inneggiano ad Halloween. E quella foto era corredata da un post che proclamava molto di più dell’arrivo del mese delle castagne e della notte delle streghe. Oggi e col senno di poi è tutto più chiaro, ecco cosa diceva quel post: “Benvenuto ottobre, il mese di Halloween e di una bella sorpresa che presto vedrete”. Bene, l’abbiamo vista e ci è piaciuta.