Proprietari di Tesla in Francia avviano causa contro Elon Musk per posizioni politiche

Un gruppo di dieci proprietari di Tesla in Francia ha deciso di far sentire la propria voce in un modo inaspettato: avviando una causa contro il gigante automobilistico americano. Il motivo? Le posizioni politiche di Elon Musk, in particolare il suo sostegno alla destra radicale in Europa e il suo passato nella Casa Bianca.

“Non vogliono più essere associati a Tesla o essere rappresentati da Musk e le sue recenti dichiarazioni politiche”, ha affermato Ivan Terel, avvocato di GKA, lo studio legale parigino che rappresenta i proprietari.

Le vendite di Tesla in calo in Europa

Le vendite di Tesla in Europa hanno subito un crollo significativo dopo che Musk ha parlato a un raduno del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), dichiarando che era giunto il momento per la Germania di “andare oltre” il suo passato nazista. Questa affermazione ha scatenato un’ondata di richieste di boicottaggio nei confronti del marchio di auto elettriche. In Francia, le vendite di Tesla sono diminuite del 67% nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del 2024, secondo i dati del registro PFA locale.

Vandalismi e danni ai veicoli

Ma il danno non si limita solo alle vendite. I concessionari Tesla sono stati presi di mira da vandali e molti proprietari hanno scoperto i loro veicoli danneggiati. Alcuni clienti di Terel hanno trovato le loro auto vandalizzate: uno ha visto una svastica dipinta sul lato della sua vettura, mentre un altro ha trovato escrementi sulla carrozzeria. “Questo è inaccettabile”, ha dichiarato uno dei proprietari danneggiati.

L’azione legale

GKA ha presentato la causa presso il Tribunale Commerciale di Parigi mercoledì, chiedendo l’annullamento dei contratti di leasing delle auto e il rimborso dei costi di acquisto, oltre a ulteriori danni. La causa si basa su un articolo del codice civile francese, che stabilisce che il venditore deve “garantire ai clienti un uso pacifico dei beni venduti”, ha spiegato Terel. Questo è un vecchio principio giuridico, ma viene applicato in una situazione senza precedenti a causa del ruolo di Musk nella Casa Bianca.

Il legame controverso con Trump

Musk, in passato, è stato un alleato chiave del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei primi 100 giorni della sua seconda amministrazione, partecipando attivamente alla strategia del governo americano per ridurre la spesa federale. Tuttavia, il rapporto tra i due magnati si è rapidamente deteriorato, lasciando Musk in una posizione difficile.

Prospettive future

Un giudice del tribunale commerciale deciderà se la causa ha merito e se altri proprietari potranno unirsi all’azione legale nel frattempo. Molti proprietari hanno già mostrato interesse per il caso, segno che la controversia potrebbe ampliarsi ulteriormente. La situazione resta in evoluzione e i colpi di scena non mancheranno, in un contesto già complicato dal blocco di Pechino sui magneti delle terre rare, che ha portato a un forte rallentamento delle catene di approvvigionamento.