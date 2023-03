Proroga sul fisco: più tempo per sanare errori

Prorogati i termini per il pagamento delle rata per il ravvedimento speciale: più tempo per sanare le irregolarità formali

Decreto bollette: sette mesi in più dal 31 marzo 2023. La bozza del nuovo decreto prevede la concessione della proroga dei termini per il pagamento delle rata per il ravvedimento speciale per sanare le irregolarità formali.

Sette mesi in più per sanare gli errori

La bozza del nuovo decreto bollette modifica il calendario della tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio. Slitta di sette mesi (dal 31 marzo al 31 ottobre 2023) la data per la prima rata per regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022. Per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti, la prima rata slitta dal 31 marzo al 30 settembre.

I nuovi termini di pagamento

In materia fiscale, riguardo alle scadenze introdotte con la legge di bilancio, sono stati ricalendarizzati dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 i termini di pagamento della prima rata per regolarizzare le violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022. Prorogati rispettivamente al 30/09/23, 31/10/23 e al 30/11/23 i termini per il pagamento della prima, della seconda e della terza rata per il ravvedimento speciale su dichiarazioni valide presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.