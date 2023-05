Home > Askanews > Prorogato per due mesi l'accordo sul grano ucraino, l'annuncio di Erdogan Prorogato per due mesi l'accordo sul grano ucraino, l'annuncio di Erdogan

Ankara, 17 mag. (askanews) – Proroga in extremis per l’accordo sul grano ucraino, che prevede l’esportazione in sicurezza di prodotti ucraini via mare, e che sarebbe arrivato domani a scadenza: l’annuncio è stato dato dal presidente della Turchia, Recep Tayyp Erdogan. La Turchia insieme alle Nazioni Unite è stata fin dallo scorso luglio sponsor e mediatrice principale dell’Iniziativa per il grano del Mar Nero, per aiutare ad affrontare una crisi alimentare globale aggravata dalla guerra facendo pressione sui due paesi belligeranti, Russia e Ucraina. “Voglio dare una buona notizia”, ha detto Erdogan, “Con gli sforzi del nostro Paese, il sostegno dei nostri amici russi e il contributo dei nostri amici ucraini, l’Iniziativa per i cereali del Mar Nero è stata prorogata di altri due mesi”. I negoziati sono andati avanti per tutta la giornata dopo che la Russia si era inizialmente rifiutata di estenderlo a causa delle preoccupazioni per le sue esportazioni di cereali e fertilizzanti. L’ultima nave coperta dal periodo in corso aveva lasciato oggi l’Ucraina alla volta della Turchia.

