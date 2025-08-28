Prosegue avanzata di Israele verso Gaza City, Rubio riceve Saar

Roma, 28 ago. (askanews) – Enormi nuvole di fumo nero seguono i bombardamenti israeliani alla periferia di Gaza City, mentre Israele intensifica le operazioni per conquistare la città più grande del territorio. Aya Daher, sfollata dal distretto Zeitoun di Gaza City:

“Lancio un appello ai Paesi affinché siano al nostro fianco e ci aiutino.

Dove possiamo andare? Siamo fermi qui a Gaza City e non me ne sono andata da quando è iniziata la guerra”.

“Vogliamo un cessate il fuoco, vogliamo la pace. Vogliamo vivere in pace”, aggiunge Maysar aò-Dahdouh, gazawa sfollata.

Una dichiarazione congiunta sottoscritta mercoledì da 14 dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza Onu ha chiesto a Israele di fermare l’ulteriore espansione della sua operazione militare a Gaza e di eliminare le barriere che impediscono l’afflusso di aiuti nella Striscia.

La dichiarazione, che non è stata sottoscritta dagli Stati Uniti, avverte che l’uso della fame come arma di guerra è vietato dal diritto internazionale e ha dato il suo sostegno al rapporto IPC (Integrated Food Security Phase Classification Initiative), strumento di monitoraggio della fame, che punta il dito contro la carestia causata dall’uomo a Gaza.

Intanto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha ricevuto il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar per riaffermare, riferisce una nota, l’incrollabile impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele.