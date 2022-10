Prosegue l’allarme listeria: ritirata Porchetta di Ariccia

Allarme listeria, ritirata Porchetta di Ariccia, il Ministero avverte: "Non consumatela e restituite le confezioni al punto vendita".

L’allarme listeria non accenna a fermarsi. È stata di recente ritirata la Porchetta di Ariccia Igp a marchio ‘Selezione alta qualità Iperal”. Un incubo delle ultime settimane iniziato con il ritiro di wurstel e i pancake al cioccolato. Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 14 ottobre un avviso per “possibile presenza di Listeria monocytogenes (il batterio che provoca la listeria nda).

Sempre il Ministero avverte di non consumare la porchetta in questione, ma di restituire le confezioni ai punti vendita.

Allarme listeria: quali sono i lotti interessati?

Come informa il Messaggero, il produttore della porchetta ritirata è il Prosciuttificio San Michele srl il cui stabilimento è a Lesignano de Bagni (Parma). Le confezioni sono da novanta grammi. Nel documento redatto dal Ministero della Salute si legge che i lotti da richiamare sono V232134, V232703, V233395, V234224, V234230, V235970, V236049.

La data di scadenza è il 30 ottobre 2022.

Il Ministero: “Non consumate il prodotto”

Il Ministero della Salute si rivolge “ai consumatori che avessero acquistato il prodotto” avvertendo loro di “non consumarlo o e restituire le confezioni al punto vendita”. Il batterio conosciuto come Listeria monocytogenes si trova comunemente negli ortaggi, formaggi a pasta molle, wurstel e altri cibi confezionati.