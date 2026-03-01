Prospettive immobiliari 2026: dove investire tra città e periferie

Nel mercato immobiliare la location è tutto: analisi pratica con dati OMI e consigli per massimizzare il ROI immobiliare

Mercato immobiliare 2026: panorama e numeri chiave

Nel mercato immobiliare la location è tutto. I dati OMI 2025 e i report Nomisma aggiornati a inizio 2026 segnalano una ripresa differenziata. Le grandi città italiane mostrano una crescita media dei prezzi compresa tra +2% e +5% annuo. Le dinamiche risultano più marcate nei quartieri di prestigio delle principali metropoli. Il mattone resta sempre un asset resiliente, ma la selezione dell’ubicazione e la valutazione del ROI immobiliare sono ora essenziali per conseguire rendimenti soddisfacenti. Secondo Roberto Conti, con venti anni nel real estate di lusso a Milano, la domanda si concentra su location ad alta accessibilità e servizi, mentre i report evidenziano pressioni sui segmenti di pregio e stabilità nei mercati periferici.

1. Panorama del mercato con dati OMI e Nomisma

Nel mercato immobiliare la location è tutto: la domanda internazionale sostiene il segmento residenziale di fascia alta nelle aree più attrattive. I dati di compravendita mostrano un incremento delle transazioni nel 2025, con un aumento del volume pari a circa +6% rispetto al 2024 nelle province economicamente più dinamiche. Nomisma evidenzia una pressione sui canoni nelle città universitarie e nei poli tecnologici, con un miglioramento del cash flow per le proprietà meglio posizionate. Roberto Conti sottolinea che il mattone resta sempre una risorsa difensiva, ma richiede selezione della location per ottimizzare ROI immobiliare e cap rate. Si attende il prossimo aggiornamento OMI per verificare l’evoluzione dei volumi e dei prezzi.

2. Analisi delle zone e tipologie più interessanti

A seguito dell’attesa per l’aggiornamento OMI, la domanda di appartamenti in centro storico e nei quartieri di Porta Nuova, Brera e CityLife resta solida. Qui i cap rate si comprimono, ma la rivalutazione nel medio termine rimane robusta. Nel mercato immobiliare la location è tutto, osserva Roberto Conti: vie di grande transito e aree prossime a nuove infrastrutture registrano performance superiori alla media.

Sul fronte secondario, le periferie ben collegate con metropolitane e tram attirano investimenti orientati al rendimento. Le scelte buy-to-let si appoggiano su canoni stabili e su costi d’acquisto più contenuti rispetto al centro. Si monitorano gli sviluppi delle infrastrutture urbane per valutare l’impatto su domanda, prezzi e ritorni attesi.

3. Trend prezzi e opportunità di investimento

Proseguendo l’analisi, la domanda si segmenta nettamente tra le tipologie di immobile. Nel mercato immobiliare la location è tutto, e la differenziazione di rischio determina rendimenti distinti. I segmenti di pregio registrano crescita contenuta e bassa volatilità. Il segmento medio-basso resta più esposto agli andamenti dei tassi e alla capacità di spesa delle famiglie.

Appartamenti ristrutturati in quartieri centrali: minor rischio operativo e rivalutazione costante. Valore aggiunto derivante da finiture moderne e efficienza energetica migliora il posizionamento sul mercato.

in quartieri centrali: minor rischio operativo e rivalutazione costante. Valore aggiunto derivante da finiture moderne e efficienza energetica migliora il posizionamento sul mercato. Unità multifamiliari convertibili in affitti brevi nelle aree turistiche: potenziale di cash flow elevato. La gestione richiede competenze operative e controllo dei costi per preservare il rendimento.

convertibili in affitti brevi nelle aree turistiche: potenziale di elevato. La gestione richiede competenze operative e controllo dei costi per preservare il rendimento. Immobili commerciali selezionati con contratti a lungo termine e tenant solidi: offrono cap rate interessanti per investitori istituzionali. La qualità dell’inquilino e la durata contrattuale riducono il rischio di vacancy.

con contratti a lungo termine e tenant solidi: offrono cap rate interessanti per investitori istituzionali. La qualità dell’inquilino e la durata contrattuale riducono il rischio di vacancy. Operazioni di valore aggiunto (restyling, frazionamenti) in periferie emergenti: alto potenziale di ROI immobiliare se l’intervento segue criteri finanziari rigorosi e controllo dei tempi.

I dati di compravendita mostrano che le strategie orientate al valore aggiunto premiano la disciplina nelle valutazioni. Il mattone resta sempre un asset tangibile; la chiave è selezionare location con prospettive di domanda sostenuta e gestire il rischio finanziario. Si monitorano gli sviluppi infrastrutturali per valutare l’impatto su domanda, prezzi e ritorni attesi.

4. Consigli pratici per compratori e investitori

A seguito del monitoraggio degli sviluppi infrastrutturali, Roberto Conti sottolinea che nel mercato immobiliare la location rimane determinante per la domanda e la rivalutazione. Con 20 anni di esperienza nel settore di lusso a Milano, Conti indica metriche e procedure pratiche per valutare un investimento. Prima di acquistare è necessario verificare cap rate, cash flow e potenziale di rivalutazione.

Consultare i dati OMI e i report Nomisma per comparare prezzi di zona e trend storici.

Simulare scenari di stress: aumento dei tassi, vacanza locativa e costi straordinari devono essere inclusi nel piano di investimento.

Privilegiare ubicazioni con servizi e infrastrutture imminenti; la rivalutazione è spesso trainata dall’accessibilità.

Considerare la fiscalità e la leva finanziaria: un mutuo strutturato correttamente può migliorare il ROI immobiliare senza compromettere il cash flow operativo.

Per gli affitti brevi, contabilizzare i costi di gestione e la rotazione degli ospiti; i rendimenti lordi possono risultare fuorvianti.

Infine, i dati di compravendita mostrano che la selezione della location e la valutazione dei rischi rimangono fattori decisivi per il rendimento. Si raccomanda di aggiornare le analisi con report OMI e Nomisma prima di ogni decisione rilevante.

5. Previsioni a medio termine (2026-2029)

Dopo l’aggiornamento suggerito con OMI e Nomisma, le proiezioni degli istituti specializzati indicano una crescita moderata nei grandi centri urbani, stimata tra il 2% e il 4% annuo. I mercati secondari dovrebbero mantenersi stabili, con possibili accelerazioni localizzate legate a nuovi investimenti infrastrutturali. Il mattone resta sempre una protezione reale contro l’inflazione, ma il rendimento varia significativamente in funzione dell’ubicazione e della qualità gestionale.

I dati di compravendita mostrano opportunità concrete per investitori selettivi. Per valutare correttamente le operazioni è necessario misurare ROI immobiliare e cap rate, oltre ai flussi di cassa attesi. Nel mercato immobiliare la location è tutto: la combinazione di ubicazione premium e rigore finanziario aumenta la probabilità di rivalutazione e cash flow positivi.

Per operare con criteri da impresa, si consiglia di integrare le analisi con scenari sui tassi di interesse e sui piani infrastrutturali locali. Tra i fattori da monitorare nei prossimi anni rimangono i tassi reali, la domanda abitativa nelle aree metropolitane e i flussi di investimento estero, elementi che determineranno l’andamento dei prezzi e le opportunità di rialzo.