Prossime Olimpiadi, quando e dove saranno? Data e luogo dei Giochi esitivi dopo Tokyo 2020

Anche se le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono ancora terminate, già in molte stanno guardando alle prossime. Vediamo quando e dove si terranno

A tre giorni dal termine delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in molti tra sportivi e addetti ai lavori stanno già facendo piani per le prossime Olimpiadi. Vediamo quando e dove si terranno, e quali saranno i nuovi sport.

Prossime Olimpiadi: quando saranno

Le prossime Olimpiadi non si svolgeranno tra quattro anni, come da tradizione tra una Olimpiade e l’altra, ma si terrà conto del 2020, l’anno in cui si sarebbero dovute svolgere quelle di Tokyo, posticipate al 2021 causa pandemia da Covid-19.

Questo vuol dire che le prossime Olimpiadi saranno nel 2024, e corrisponderanno alla XXXIII edizione delle Olimpiadi moderne volute dal francese De Coubertin.

Prossime Olimpiadi: dove saranno

Le Olimpiadi del 2021 si terranno a Parigi.

La capitale francese è stata preferita dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) rispetto a Los Angeles, l’unca delel città concorrenti rimaste in lizza insieme a Parigi.

L’ufficializzazione dell’assegnazione dei Giochi Olimpici a Parigi è avvenuta il 13 settembre 2017, nella sessione di riunione del CIO che si è tenuta a Lima, in Perù.

Prossime Olimpiadi: le sedi per le varie competizioni

Gli impianti per le competizioni sportive saranno sparpagliati per tutta la capitale francese.

Alcuni impianti si troveranno nelle immediate vicinanze del centro di Parigi, come lo Stade de France in cui si terrà la cerimonia d’apertura e poi anche quella di chiusura.

Nella Senna si svolgerà il nuoto di fondo, presso gli Champs- Élyseés si terranno le gare del ciclismo su strada, e nei campi dove si gioca il Roland Garros si sfideranno i tennisti più forti del mondo.

Alcune competizioni si terranno anche presso Versailles, come ad esempio il golf e l’equitazione.

Prossime Olimpiadi: i nuovi sport

Parecchi sono gli sport che verranno inseriti per la prima volta nelle Olimpiadi di Parigi del 2024. Anche se non c’è ancora niente di certo, perché la dicitura riguardante questi sport li vede ancora come provvisori, sono molto elevate le speranze che si potrà ammirare queste discipline nei prossimi Giochi Olimpici.

Tra questi sport, i più noti sono sicuramente la breakdance (che si chiamerà breaking), il surf, lo skateboard e l’arrampicata, gli ultimi tre già comunque presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Due sport di Tokyo verranno invece tolti dal programma olimpico: questi sono il karate e il baseball, che non potremo vedere a Parigi 2024.