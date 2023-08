Protesta a Londra contro Ulez, la nuova zona a traffico limitato

Milano, 29 ago. (askanews) – Protesta a Londra contro l’espansione della zona a emissioni ultra-basse di Londra, nota come ULEZ (Ultra Low Emission zone). Centinaia di manifestanti si sono riuniti fuori da Downing Street per opporsi all’iniziativa, e molti affermano di non potersi permettere di sostituire le auto e i furgoni non conformi che usano quotidianamente. Il sindaco della città Sadiq Khan sta portando avanti l’estensione del pedaggio in tutta la Grande Londra, sostenendo che aiuterà a ripulire l’aria della capitale britannica. Tuttavia, da quando ha svelato i piani l’anno scorso, ha dovuto affrontare una feroce reazione da parte di molti che vivono dentro e intorno alle aree recentemente inglobate, con i critici che sostengono che il progetto serva ad aumentare le entrate dell’amministrazione comunale.