Protesta a Londra per i diritti delle persone transgender

Londra, 19 apr. (askanews) – Un gruppo di attivisti per i diritti delle persone transgender ha organizzato una protesta a Parliament Square a Londra in seguito a una sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che ha sottolineato che la definizione legale di donna si basa sul sesso biologico. I manifestanti sottolineano che la sentenza ha lasciato molte persone transgender nel Regno Unito timorose per il loro futuro e per la loro inclusione in spazi riservati a un solo sesso.

La sentenza sta spaccando l’opinione pubblica.

Gli attivisti che sostengono che il genere si basi esclusivamente sul sesso biologico di una persona hanno celebrato quella che hanno visto come una vittoria per i diritti delle donne.

Sebbene la sentenza sottolinei che l’Equality Act protegge anche le persone transgender dalla discriminazione, molte persone transgender continuavano a essere preoccupate per i propri diritti.