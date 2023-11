Protesta a Madrid contro l'amnistia per i separatisti catalani

Madrid, 9 nov. (askanews) – Protesta a Madrid, vicino all’ufficio del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, contro la proposta di legge che intende concedere l’amnistia ai politici separatisti catalani in prigione o fuggiti all’estero. “Sanchez in prigione”, “Non c’è stato di diritto” o “La stampa spagnola mente”, si legge sui cartelli dei manifestanti. Il testo della legge del governo Sanchez punta a dare l’amnistia ai separatisti catalani perseguiti dalla giustizia spagnola per aver preso parte al tentativo, poi fallito, di secessione della Catalogna nel 2017.

La Commissione europea ha chiesto “informazioni dettagliate” al governo spagnolo sul progetto di legge contestato dall’opposizione di destra e da una parte della magistratura del Paese. Il governo di Sanchez ha definito la richiesta “insolita” dati i poteri limitati della Commissione su questa materia, e ha risposto a Bruxelles che per il momento non esiste ancora un testo ufficiale da negoziare fra i partiti, che dovrà comunque essere presentato dal parlamento e non dal governo perché l’esecutivo spagnolo, in quanto attualmente in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, non può formalmente assumere iniziative legislative sull’amnistia.