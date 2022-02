Protesta a New York contro i 3mila licenziamenti dei no-vax

Roma, 12 feb. (askanews) – Decine e decine di lavoratori di New York protestano e scendono in piazza contro il licenziamento di 3.000 lavoratori comunali che non si sono vaccinati al Covid-19 nella data richiesta. La città di New York richiede a tutti i dipendenti della città, compresi gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e gli insegnanti, di ricevere almeno una dose del vaccino secondo le ordinanze approvate dall’ex sindaco Bill de Blasio l’anno scorso.