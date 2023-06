Protesta a Parigi contro il presidente del Senegal Macky Sall

Roma, 22 giu. (askanews) – Manifestanti protestano contro Macky Sall vicino a Place de la Bourse, a Parigi, dove si svolge il summit internazionale “Un nuovo patto finanziario mondiale” a cui partecipa il presidente del Senegal.

In Francia è stata depositata una citazione e una richiesta di indagini presso la Corte Penale internazionale all’Aja contro il presidente senegalese accusato di “crimini contro l’umanità”, dopo i disordini avvenuti nel Paese, i peggiori da anni. L’avvocato francese Juan Branco ha presentato in conferenza stampa il contenuto di 170 pagine dell’atto depositato mercoledì 21 giugno in Francia.

“É semplicemente ridicolo”, ha commentato a France Presse Macky Sall, presente al summit a Parigi.