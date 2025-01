Protesta contro l'annullamento delle presidenziali in Romania

Bucares, 13 gen. (askanews) – Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Bucarest per protestare contro l’annullamento delle elezioni presidenziali romene. Organizzata dal partito di estrema destra AUR (Alleanza per l’Unità dei Romeni), la marcia è partita da Piazza dell’Università e poi si è diretta verso la sede del governo. Per partecipare alla manifestazione sono arrivati dimostranti da tutto il Paese e dall’estero.

La Romania ha tenuto le elezioni presidenziali a novembre. Il secondo turno delle elezioni era previsto per l’8 dicembre. Tuttavia, il 6 dicembre, la Corte costituzionale ha stabilito di annullare i risultati del primo turno, aprendo la strada a una ripetizione.

La coalizione al governo in Romania deciso di tenere le elezioni presidenziali il 4 maggio, con il secondo turno che si terrà il 18 maggio, se necessario.