Protesta davanti all’Ambasciata russa a Roma: Putin come Hitler

Roma, 24 feb. (askanews) – Cantano con la mano sul petto, pregano e sventolano bandiere giallo-azzurre dell’Ucraina: sono i manifestanti che chiedono lo stop dell’invasione russa in Ucraina radunati davanti all’Ambasciata russa a Roma.

Sui cartelli il presidente russo viene ritratto in fasce tra le braccia di Stalin e accanto a Hitler. In un altro la scritta “Putin come Hilter” o lo slogan “Wake Europe”, “Europa Sveglia”.

C’è anche un grande striscione giallo-azzurro con la frase “Stop Putin, Stop War”.